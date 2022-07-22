Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич прокомментировал разгромное поражение своего клуба в матче квалификации Лиги конференций против польского "Ракува", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичных.

Матч второго отборочного раунда завершился со счетом 5:0 в пользу польского клуба.

- Что можно сказать после такого поражения. Для меня тяжело комментировать это, это болезненно, неприятный результат для нас. Могу только поздравить "Ракув", они заслужили победу и сейчас они уровнем выше. Что бы я не сказал дальше, будет звучать оправданием, а я этого не хочу. Я беру всю вину на себя, будем стараться улучшить ситуацию во втором матче.

- Как сильно сказался на команде поздний перелет в Польшу?

- Конечно, это повлияло. Но у меня нет оправданий, это будет звучать глупо. Одна часть команды прилетела в ночь перед матчем, вторая часть прибыла за два часа до игры. Это не оправдания, просто "Ракув" заслуженно выиграл.

- Как теперь вы вернетесь домой?

- После сегодняшнего матча одна часть игроков сразу вылетает в Казахстан. Другая часть футболистов полетит в пятницу. Кажется, с пересадкой через Дубай.

- Почему сегодня не сыграл Томасов?

- Марин заболел, последние два-три дня у него высокая температура. И некоторые футболисты не тренировались долгое время. Мы не смогли ответить на агрессивную игру "Ракува", старались, но не смогли противостоять.

- Что вы сказали своим игрокам после игры?

- После матчей я стараюсь ничего не говорить игрокам, и после поражений, и после побед. Впереди нас ждет анализ этого матча, я вместе с моими игроками постараюсь улучшить впечатления от сегодняшнего матча, постараемся улучшить ситуацию.

- Что вас удивило в игре "Ракува"?

- Мы детально анализировали "Ракув", знали их хорошие стороны, ничего не удивило нас. И в этом матче сильные стороны соперника были сильнее наших. Это заслуженная победа "Ракува". Я хочу извиниться перед нашими болельщиками за такое крупное поражение.

- Что думаете о том, что пишут в соцсетях сейчас?

- Я не читаю комментарии в соцсетях. Думаю, это бесполезно комментировать, я никогда не занимаюсь этой работой.

Ответный матч пройдет 28 июля в Нур-Султане.

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