"Тобол" узнал потенциальных соперников в Лиге конференций

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Сегодня 12:24
©ФК "Тобол"

Стали известны потенциальные соперники костанайского "Тобола" в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Казахстанский клуб начнут путь в еврокубке с первого квалификационного раунда и будет в числе "сеянных" команд. Первый матч пройдет 13 июля, а ответный - 20 июля.

Список потенциальных соперников выглядит так:

"Тирана" (Албания);

"Жилина" (Словакия);

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия);

"Викингур" (Исландия);

"Сент-Патрикс Атлетик" (Ирландия);

"Влазния" (Албания);

"Викингур" (Фарерские острова);

"Дерри Сити" (Ирландия);

"Македония Джерче Петров" (Северная Македония);

"Паневежис" (Литва);

"Хонка" (Финляндия);

"Железничар" (Босния и Герцеговина);

"Бальцан" (Мальта);

"Зимбру" (Молдова);

"Гиляни" (Косово);

"Дукаджини" (Косово);

"Хака" (Финляндия);

"Дила" (Грузия);

"Биркиркара" (Мальта);

"Гленторан" (Северная Ирландия);

 "Нарва-Транс" (Эстония);

"Хегельманн" (Литва);

"Ислочь" (Беларусь);

"Акюрейри" (Исландия);

"Эгнатия" (Албания);

"Пенибонт" (Уэльс);

"Хаверфордуэст Каунти" (Уэльс);

"Бруно’c Мэгпайс" (Гибралтар);

"Арсенал" (Тиват, Черногория);

"Виртус" (Сан-Марино);

"Космос" (Сан-Марино).

Жеребьевка пройдет 21 июня.

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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