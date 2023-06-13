"Тобол" узнал потенциальных соперников в Лиге конференций

Стали известны потенциальные соперники костанайского "Тобола" в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский клуб начнут путь в еврокубке с первого квалификационного раунда и будет в числе "сеянных" команд. Первый матч пройдет 13 июля, а ответный - 20 июля.
Список потенциальных соперников выглядит так:
"Тирана" (Албания);
"Жилина" (Словакия);
"Торпедо" (Кутаиси, Грузия);
"Викингур" (Исландия);
"Сент-Патрикс Атлетик" (Ирландия);
"Влазния" (Албания);
"Викингур" (Фарерские острова);
"Дерри Сити" (Ирландия);
"Македония Джерче Петров" (Северная Македония);
"Паневежис" (Литва);
"Хонка" (Финляндия);
"Железничар" (Босния и Герцеговина);
"Бальцан" (Мальта);
"Зимбру" (Молдова);
"Гиляни" (Косово);
"Дукаджини" (Косово);
"Хака" (Финляндия);
"Дила" (Грузия);
"Биркиркара" (Мальта);
"Гленторан" (Северная Ирландия);
"Нарва-Транс" (Эстония);
"Хегельманн" (Литва);
"Ислочь" (Беларусь);
"Акюрейри" (Исландия);
"Эгнатия" (Албания);
"Пенибонт" (Уэльс);
"Хаверфордуэст Каунти" (Уэльс);
"Бруно’c Мэгпайс" (Гибралтар);
"Арсенал" (Тиват, Черногория);
"Виртус" (Сан-Марино);
"Космос" (Сан-Марино).
Жеребьевка пройдет 21 июня.