"Тобол", "Астана", "Кайрат" и "Кызыл-Жар" узнали соперников за шаг до группы еврокубков

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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций, казахстанские клубы узнали потенциальных соперников, сообщает Vesti.kz.

Игры этапа пройдут в августе (4-й и 11-й числа), а в случае успешного выступления клубам остается один раунд до группового раунда - раунд плей-офф.

Третий отборочный раунд Лиги конференций

"Спартак" Трнава/"Ньютаун" - "Ракув"/"Астана"

"Молде"/"Эльфсборг" - "Кайрат"/"Кишварда"

"Тирана"/"Зриньски" - "Тобол"/"Линкольн Ред Импс"

"Ботев"/АПОЕЛ - "Кызыл-Жар"/"Осиек"

"Твенте" и АПОЭЛ, или кто ждет казахстанские клубы в третьем раунде Лиги конференций

Добавим, что до выхода в третий раунд конкурентам нужно выиграть в своих парах на втором этапе. Первые игры состоятся с 19 по 21 июля, а ответные - с 26 по 28.

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Лига конференций Астана ФК Кызыл-Жар СК Тобол ФК Казахстан Кайрат ФК

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