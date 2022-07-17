"Твенте" и АПОЭЛ, или кто ждет казахстанские клубы в третьем раунде Лиги конференций

Определились потенциальные соперники казахстанских клубов - "Астаны", Кайрата" и "Кызыл-Жара" - в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Для этого столичному клубу нужно сначала пройти польский "Ракув". В случае успеха "Астана" в третьем раунде сыграет с победителем из следующих пар:
"Спартак" Трнава (Словакия) - Ньютаун" (Уэльс);
"Брейдаблик" (Исландия) - "Будучность" (Черногория);
"Мотеруэлл" (Шотландия) - "Слайго Роверс" (Ирландия);
АИК (Швеция) - "Ворскла" (Украина).
"Кызыл-Жару" нужно пройти хорватский "Осиек" на пути к третьему раунду, где его ожидают:
"Зиря" (Азербайджан) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль);
"Ботев" (Болгария) - АПОЭЛ (Кипр);
"Сабуртало" (Грузия) - ФКСБ (Румыния);
"Жил Висенте" (Португалия);
"Вольфсбергер" (Австрия).
"Кайрат" в случае победы над "Кишвардой" в следующем раунде встретится с:
"Твенте" (Нидерланды);
"Молде" (Норвегия) - "Эльфсборг" (Швеция);
"Рапид" (Австрия) - "Лехия" (Польша);
"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Динамо" Минск (Беларусь);
"Левски" (Болгария) - ПАОК (Греция).
Добавим, что в Лиге конференций также выступает костанайский "Тобол", который вылетел из Лиги чемпионов. Чемпион Казахстана во втором раунде сыграет с гибралтарским "Линкольн Ред Импс".
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