В стане соперника казахстанского клуба высказались о выходе в группу Лиги конференций

Игрок хорватского "Осиека" Марин Леовац высказался о перспективах клуба перед первым матчем квалификации Лиги конференций против "Кызыл-Жара", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хороший стадион, искусственный газон, к которому нужно адаптироваться, но это будет хорошо. Мы все хотим выйти в группу Лиги конференций, я думаю, у нас есть для этого все качества. Здесь мы должны сделать все возможное, чтобы добиться хорошего результата перед ответным матчем, а затем подтвердить проход перед нашими болельщиками", - цитирует Леоваца сайт хорватского клуба.

Напомним, что матч между "Кызыл-Жаром" и "Осиеком" пройдет завтра, 21 июля, в Нур-Султане. Он состоится на стадионе "Астана Арена" и начнется в 18:00 по местному времени.

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