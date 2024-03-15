Стали известны все четвертьфиналисты Лиги конференций

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Вчера 07:56
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Определились все четвертьфиналисты по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Ими стали "Астон Вилла", "Брюгге", "Виктория", "Лилль", "Олимпиакос", ПАОК, "Фенербахче" и "Фиорентина".

Жеребьевка данной стадии пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне.

Результаты матчей 1/8 финала: 

"Аякс" (Нидерланды) - "Астон Вилла" (Англия) - 0:0, 0:4;
"Юнион" (Бельгия) - "Фенербахче" (Турция) - 0:3, 1:0;
"Штурм" (Австрия) - "Лилль" (Франция) - 0:3, 1:1;
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Фиорентина" (Италия) - 3:4, 1:1;
"Олимпиакос" (Греция) - "Маккаби" (ТА, Израиль) - 1:4, 6:1;
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - ПАОК (Греция) - 2:0, 1:5;
"Мольде" (Норвегия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:1, 0:3;
"Серветт" (Швейцария) - "Виктория" (Чехия) - 0:0, 0:0 (по пенальти 1:3).

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