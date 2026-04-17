Стал известен состав полуфиналов Лиги конференций

Стали известны полуфинальные пары Лиги конференций сезона-2025/26, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам четвертьфиналов в 1/2 финала вышли украинский "Шахтер", английский "Кристал Пэлас", испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбур".

Полуфинальные пары Лиги конференций УЕФА 2025/26: кто с кем сыграет за финал"Шахтёр" (Украина) — "Кристал Пэлас" (Англия);"Райо Вальекано" (Испания) — "Страсбург" (Франция).

Первые встречи полуфинальной стадии запланированы на 1 мая, ответные поединки пройдут 8 мая. Решающая игра турнира состоится 27 мая на "Ред Булл Арена" в Лейпциге (Германия).

Действующим победителем Лиги конференций остаётся английский "Челси", выигравший турнир в сезоне-2024/25.