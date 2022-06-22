Соперник "Кайрата" по Лиге конференций понес серьезные потери

©ФК "Кишварда"
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Сегодня 10:44

Венгерская "Кишварда", которая является соперником "Кайрата" в квалификации Лиги конференций, понесла серьезные потери в составе, сообщает Nemzeti Sport.

В частности, клуб предложил новые контракты на улучшенных условиях Клаудиу Бумбе, Херди Пренге и Лазару Чирковичу, но все трое ответили отказом. Таким образом они продолжат карьеру в другой команде.

Ранее также стало известно об уходе из "Кишварды" основного голкипера Давида Домбо.

Напомним, первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций команды проведут 21 июля в Алматы, а ответный - 28-го числа в Кишварде.

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Метки:
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