Следующий соперник "Тобола" оценил предстоящие матчи в Лиге конференций

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 21:25
©Ćeske Noviny

Нападающий "Виктории Пльзень" из Чехии Томаш Хорый прокомментировал предстоящий матч раунда плей-офф Лиги конференций против "Тобола", сообщает KazFootball.kz.

"Я много готовился к этому и старался много спать. В самолете, конечно, будет непросто. Но мы хотели играть в Европе, поэтому у нас нет оправданий. Как-нибудь переживем, сыграем матч и вернемся в Пльзень. Конечно, это вызов для нас, но, с другой стороны, это обязанность, потому что мы, конечно, хотим двигаться вперед.

У них есть сильные стороны, они быстры, они много атакуют. Особенно хорошо выглядит Вукадинович. Нам нужно будет следить за ним.

Матчи "Тобола" с "Базелем" были специфическими. "Базель" проиграл дома 1:3, получил две красные карточки и потом не отыгрался в гостях. Это определенно хорошо для нас, потому что "Базель" - качественная команда, мы с ними тоже встречались. Но мы видели "Тобол", и я думаю, если мы настроимся и сыграем свою игру, то у нас все получится", - цитирует футболиста Ćeske Noviny.

Первый с "Викторией" "Тобол" проведет в Костанае 24 августа, ответный 31 августа на выезде. 

Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига конференций

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