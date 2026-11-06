УЕФА включил сейв вратаря "Кайрата" Темирлана Анарбекова в топ-7 лучших спасений в третьем туре общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Голкипер алматинцев в первом тайме матча с "Аталантой" отразил непростой дальний удар в исполнении англичанина Джонатана Роу.

"Несколько невероятных сейвов в третьем туре. Кто совершил лучшее спасение: Анарбеков, Бакхаус, Ройс, Кокубо, Лундин, Дроммель или Хэнкинс?" - пишет пресс-служба УЕФА.

Встреча в Бергамо завершилась со счётом 1:1. На 53-й минуте испанец Маорк Гуаль вывел алматинцев вперёд, а черногорец Никола Крстович на 82-й минуте установил кончательный результат.



