Сенсационным разгромом завершился матч обидчика "Тобола" в еврокубках

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Вчера 23:35
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Армянский "Ноа" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций обыграл на своем поле словацкий "Ружомберок", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Ереване завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Уже на четвертой минуте "Ноа" вышел вперед после гола Гонсало Грегорио.

Второй мяч был забит на 79-й минуте: с пенальти отличился Гор Манвелян, Окончательный результат на 93-й минуте установил Маттеус Баррозо.

Примечательно, что на 69-й минуте игра была приостановлена из-за отключения света. Проблемы с электроэнергией продлились 20 минут, в это время болельщики включили фонарики на своих смартфонах.

Добавим, что "Ружомберок" стартовал в текущей еврокубковой кампании в Лиге Европы, пройдя в первом отборочном раунде костанайский "Тобол" (5:2, 0:1).

Ответная игра "Ружомберок" - "Ноа" пройдет в Словакии 29 августа. Победитель этого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций.

Метки:
Словакия Армения Лига конференций Тобол ФК Казахстан

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