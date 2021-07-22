Со счётом 2:0 завершился матч следующего соперника "Кайрата" в Лиге конференций

Шведский "Мьельбю" обыграл боснийский "Борац" в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в шведском городе Хелевик и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. На 54-й минуте Якоб Бергстрём забил первый мяч, а Мадс Энггор на 88-й установил окончательный результат.

В следующем туре "Мьельбю" сыграет на выезде с "Кайратом". Матч в Алматы состоится 26 ноября. Шведский клуб пока идёт без поражений в Лиге конференций. На его счёту также есть домашняя победа над клубом "Интер Эскальдес" (2:0) из Андорры и выездная ничья с грузинским клубом "Иберия 1999" (1:1).

"Кайрат" на старте общего этапа Лиги конференций сыграл вничью с "Ригой" (1:1), уступил дома греческому "Панатинаикосу" (1:5) и завершил сенсацией выезд против итальянской "Аталанты" (1:1).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!