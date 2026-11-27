Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" разгромил румынский "Университатя Крайова" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Англии завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. Уже на третьей минуте Ибрахим Осман вывел "Брайтон" вперёд. На 33-й Максим Де Кёйпер удвоил преимущество английского клуба.

Под конец первого тайма "Университатя" осталась в меньшинстве после удаления Владимир Скречу.

На 61-й минуте Харалампос Костулас отправил третий мяч в ворота румын. На 63-й Осман установил окончательный результат.

В следующем туре, 10 декабря "Брайтон" примет на своём поле "Монако", а "Университатя" в этот день сыграет в Алматы с "Кайратом".

Алматинцы в четвёртом туре обыграли на своём поле шведский "Мьельбю", добыв первую победу на общих этапах еврокубков.