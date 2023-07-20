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Новости спорта Футбол Лига конференций

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Радость фанатов и путь к громкому реваншу. Что ждет "Тобол" в ответном матче Лиги конференций с "Хонкой"

Радость фанатов и путь к громкому реваншу. Что ждет "Тобол" в ответном матче Лиги конференций с "Хонкой"
©ФК "Тобол"

Сегодня, 20 июля, в финском Эспоо пройдет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций между местной "Хонкой" и костанайским "Тоболом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом противостоянии подробнее.

Первый матч между командами завершился волевой победой "Тобола" со счетом 2:1. Положительный результат для подопечных Милича Чурчича, однако все могло сложиться куда лучше, если бы хозяевам удалось реализовать больше своих моментов.

"Тобол" был лучше по всем статистическим показателям: 59-41 - по владению, 15-2 - по ударам, 10-1 - в створ, 12-2 - по угловым. А еще голкипер "Хонки" Максим Рудаков совершил восемь сейвов, сохранив для своей команды шансы перед ответной встречей.

Если "Тобол" сумеет сыграть так же уверенно на выезде, то должен обыгрывать соперников и на их поле. Трезубец Милан Вукадинович - Серж Дебле - Игорь Чесноков проявил себя здорово в атаке, но они все еще не продемонстрировали свой потенциал во всей красе, и сегодня у них есть шанс сделать это.

Состав "Хонки" достаточно молодой, и там не так много опытных исполнителей. Выделяются разве что упомянутый вратарь Рудаков, а также 36-летний полузащитник Роман Еременко. Причем их двоих объединяет то, что они выступали за "Ростов" вместе с казахстанцем Бахтиером Зайнутдиновым

Также можно выделить фланги нападения финнов. Там у них действуют опытные бразилец Лукас Кауфманн и футболист сборной Мозамбика Клезиу Бауке. Но в целом состав у "Тобола" выглядит посолиднее, и вряд ли атмосфера на стадионе "Тапиолан", вмещающем чуть больше четырех тысяч зрителей, как-то смутит гостей из Казахстана.

"Тобол" предельно мотивирован, чтобы продолжить свой путь в еврокубках. А в случае успеха сегодня, команду ждут противостояния со швейцарским "Базелем" на следующей стадии. 20-кратные чемпионы Швейцарии обладают громким именем в Европе. В этом году они добрались до полуфинала Лиги конференций, уступив "Фиоринтине" - 3:4 (2:1, 1:3). Но в целом клуб не выигрывал трофеев уже больше четырех лет.

В последнем сезоне "Базель" занял лишь пятое место из десяти в чемпионате Швейцарии, но все равно попал в еврокубки. Даже не углубляясь в детали текущего состава, можно определить, что клуб переживает далеко не лучшие времена. И полуфинал последнего розыгрыша Лиги конференций - это лишь проблеск во всей картине.

Вряд ли "Тобол" заглядывает за спину "Хонки", но в команде понимают, что реванш со швейцарцами вполне вероятен. 17 лет назад костанайцы пересекались с "Базелем" в первом квалификационном раунде Кубка УЕФА. И тогда казахстанский клуб потерпел поражение - 1:3 (1:3, 0:0). Единственный мяч у "Тобола" забил Нурбол Жумаскалиев, а за "Базель" отличились Младен Петрич (дважды) и Эдуардо. Также в составе швейцарцев играли Иван Ракитич и Здравко Кузманович.

Конечно, с тех пор уже немало воды утекло: сменилось несколько поколений футболистов, тренерские штабы, руководство. Но болельщики со стажем точно помнят это противостояние, поэтому в Костанае будут с удовольствием ждать шанса вновь встретиться с "Базелем".

Но для начала команде необходимо доказать свое превосходство над "Хонкой". Ответный матч пройдет сегодня, 20 июля, и начнется в 22:00 по времени Астаны. 

Прямая трансляция матча "Хонка" - "Тобол" в Лиге конференций

Фото: ФК "Тобол" (1,2), ФК "Базель" (3)©️

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Метки:
Футбол Лига конференций Тобол ФК Казахстан Финляндия Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Швейцария

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