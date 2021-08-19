Qazsport не покажет трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги конференций "Фола" - "Кайрат", сообщается на сайте телеканала.

Причиной является отсутствие телевизионной съемки.

"Люксембургский клуб будет производить интернет-съемку на три камеры, которая не соответствует международным телевизионным стандартам. Поэтому онлайн-трансляцию игры на своем официальном YouTube-канале будет показывать ФК "Кайрат".

Но сообщаем, что ответный домашний матч, который состоится 26 августа в Алматы, наш телеканал снимет и покажет в прямом эфире!" - говорится в заявлении телеканала.

Напомним, что первый матч алматинского клуба за выход в группу Лиги конференций состоится сегодня, 19 августа, в 23:30. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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