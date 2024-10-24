В ночь с 24 на 25 октября валлийский "Нью-Сейнтс" примет "Астану" в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Конференций, передает Vesti.kz.

Игра стартует на стадионе "Гринхаус Медоу" в Шрусбери (Англия). Она начнется в 23:50 по казахстанскому времени и будет показана на телеканале Qazsport.

Напомним, в первом туре Лиги конференций столичный клуб оказался сильнее "Бачка-Тополы" (1:0), а "Нью-Сейнтс" уступил "Фиорентине" (0:2).

В "Астане" выбрали стадион для матча с "Челси"

Также соперниками "Астаны" по общему этапу Лиги Конференций будут кипрские АПОЭЛ и "Пафос", португальская "Витория Гимарайнш", английский "Челси".

В следующую стадию турнира проходят 24 лучшие команды основного этапа.