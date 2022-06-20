В польском клубе высказались о силе "Астаны" перед матчами Лиги конференций

©ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 21:05

Нападающий польского "Ракува" Матеуш Вдовяк оценил шансы своего клуба в противостоянии с "Астаной" в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Безусловно, это сильный соперник, который имеет историю выступлений в Лиге чемпионов. Однако в прошлом сезоне мы показали, что, играя против больших клубов, мы представляем себя с хорошей стороны. У нас есть силы и вера в то, что мы сделаем хорошую работу и выйдем в следующий раунд", - заявил игрок "Ракува" в интервью пресс-службе клуба.

Соперники сыграют 21 июля в Польше, а 28-го проведут ответный матч в Нур-Султане.

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Метки:
Лига конференций Астана ФК Польша

Футбол Лига конференций
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Вчера 21:05
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