Нападающий польского "Ракува" Матеуш Вдовяк оценил шансы своего клуба в противостоянии с "Астаной" в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Безусловно, это сильный соперник, который имеет историю выступлений в Лиге чемпионов. Однако в прошлом сезоне мы показали, что, играя против больших клубов, мы представляем себя с хорошей стороны. У нас есть силы и вера в то, что мы сделаем хорошую работу и выйдем в следующий раунд", - заявил игрок "Ракува" в интервью пресс-службе клуба.

Соперники сыграют 21 июля в Польше, а 28-го проведут ответный матч в Нур-Султане.