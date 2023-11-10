Плей-офф? "Астана" взлетела на второе место в группе Лиги конференций

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Сегодня 01:45
©ФК "Астана"

Столичная "Астана" вырвалась на второе место в группе С по итогам четвертого тура группового этапа Лиги конференций. Это случилось после окончания матча между пльзеньской "Викторией" и загребским "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Чехии, завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 35-й минуте встречи забил Томаш Хоры, реализовав пенальти. Уже в компенсированное время матча гости отыгрались, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR.

Теперь на счету "Виктории четыре победы после четырех туров и лидерство с 12 набранными баллами. У "Астаны" и "Балкани" по четыре очка, однако столичные были лучше в очном противостоянии (победа на выезде и ничья дома). Что касается "Динамо", то хорватский клуб замыкает таблицу с тремя баллами.

Напомним, что до конца групповой стадии командам осталось провести по две встречи. 30 ноября "Астана" примет на своем поле "Динамо", а 14 декабря сыграет на выезде с "Викторией". Из группы в плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

Ранее "Астана" поделила очки с "Балкани" в родных стенах.

Метки:
Футбол Лига конференций Астана ФК Казахстан

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