"Ордабасы" предупредили об отставке тренера после матча в Лиге конференций

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15 августа 19:21
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Сегодня, 15 августа, футболисты шымкентского "Ордабасы" проведут ответный матч с армянским "Пюником" на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Ереване и начнется в 21:00 по времени Астаны. Первая игра в Алматы завершилась со счетом 1:0 в пользу "Пюника".

Телеграм-канал Серый CARDINAL не исключил отставку с поста главного тренера "Ордабасы" Александра Седнева, если казахстанский клуб по сумме двух матчей вылетит из еврокубкового турнира. 

"Последний шанс для Седнева?

Вечером "Ордабасы" постарается отыграть минимальное преимущество, добытое "Пюником" в Казахстане. По игре и по составу шымкентцы вряд ли слабее армянской команды, поэтому есть надежда на благополучный исход. Наверняка матч с "Пюником" - последний шанс для Седнева остаться у руля "Ордабасы". Ни в коем случае не хотим злорадствовать, а просто пожелаем этому клубу удачи и успехов в Армении, так как он представляет Республику Казахстан. И этим все сказано", - пишет источник.

Победитель противостояния в следующем раунде сыграет с проигравшим из пары "Целе" (Словения) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия).

Метки:
Ордабасы ФК Армения Казахстан Лига конференций Футбол

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