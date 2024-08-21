"Ордабасы" перешел к радикальным мерам после вылета из еврокубков

Новости спорта Футбол Лига конференций
Сегодня 12:06
©instagram.com/fc__ordabasy

Шымкентский "Ордабасы" планирует существенно обновить команду к будущему году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Руководство клуба уже успело объявить об этом решении футболистам. Ранее главный тренер Александр Седнев подал в отставку со своей должности и уже вернулся в Беларусь.

Желание "Ордабасы" омолодить и обновить команду существенно снижает шансы на защиту чемпионского титула в КПЛ. После этой новости эмоциональный фон внутри команды находится на низком уровне, учитывая, что у большей части игроков контракты подписаны на длительный срок.

По потерянным очкам шымкентцы идут на первом месте, имея две игры в запасе.

Добавим, что в еврокубках "Ордабасы" по сумме двух игр проиграл молдавскому "Петрокубу" в квалификации Лиги чемпионов, а затем уступил армянскому "Пюнику" в Лиге конференций.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Футбол Лига конференций Лига чемпионов

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