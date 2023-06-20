Костанайский "Тобол" узнал первого соперника в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом раунде квалификации костанайцы сыграют с финской "Хонкой".

Первая игра пройдет 13 июля в Костанае, а ответный матч состоится 20 июля в Финляндии.

В текущем розыгрыше чемпионата своей страны "Хонка" занимает шестое место. В 2022 году в чемпионате Финляндии соперник "Тобола" финишировал на третьей строчке.

Костанайцы в КПЛ-2022 стали третьими.

Жеребьевка второго квалификационного раунда турнира в котором возьмут старт "Актобе" и "Ордабасы" пройдет 21 июня.