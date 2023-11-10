Неожиданным исходом завершился матч "Бешикташа" с Зайнутдиновым в составе

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Сегодня 07:42
©ФК "Бешикташ"

Турецкий "Бешикташ" уступил на своем поле норвежскому "Буде-Глимту" в матче четвертого тура группы D Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте.

Оба гола в составе норвежского клуба на свой счет записал Фарис Мумбанья (38 и 49 минута). У "Бешикташа" на 64-й минуте отличился Тайфур Бингел, заменивший Зайнутдинова.

Турецкий клуб с одним набранным очком, продолжает замыкать таблицу квартета. Лидером группы D является бельгийский "Брюгге", у которого десять баллов, "Буде Глимт" набрал семь очков, а идущий на третьем месте швейцарский "Лугано", имеет в своем активе четыре очка.

В следующем туре 30 ноября "Бешикташ" примет "Брюгге".

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Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Лига конференций

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