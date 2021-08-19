"Не самое приятное ощущение". Главный тренер "Маккаби" прокомментировал победу над "Шахтером"

Главный тренер тель-авивского "Маккаби" Патрик Ван Лиувен считает, что в противостоянии с "Шахтером" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций еще не все решено. К такому выводу нидерландский специалист пришел, отвечая на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый матч противостояния в Нур-Султане завершился волевой победой израильтян со счетом 2:1. Пропустив первыми, гости сравняли счет в ответной атаке, а затем и вовсе забили победный мяч.

- Как команде удалось так быстро собраться после пропущенного мяча?

- У нас было несколько хороших шансов, мы их использовали. Пропущенный мяч - негативный момент для нас, но мы быстро забили два гола, отыгрались. Но пропускать первыми - это не самое приятное ощущение.

- Насколько 2:1 комфортный счет перед ответной встречей?

- Результат не сказать, что комфортный. Есть вторая игра, мы должны быть сконцентрированы. Возможно, что следующий матч будет длиться более чем 90 минут.

- Кого бы Вы отметили в составе "Шахтера"?

- На самом деле я больше следил за своей командой. Поэтому отмечать никого не буду. Но со времен работы в "Кайрате" я знаю игрока "Шахтера" Кыбырая, который помог забить соперникам гол.

Отметим, что ответная встреча пройдет 26 августа в Израиле. Победитель противостояния пройдет в групповую стадию Лиги конференций.

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