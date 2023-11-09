Назван точный счет матча Лиги конференций "Астана" - "Балкани"

Новости спорта Футбол Лига конференций
Сегодня 15:44
©instagram.com/fca.astana

Бывший игрок "Астаны", косовского "Фероникели" и сборной Черногории Дамир Кояшевич дал прогноз на матч группового турнира Лиги конференций "Астана" - "Балкани", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 9 ноября, на "Астана Арене" и начнется в 21:30 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Думаю, на домашнем стадионе "Астане" не будет легче. На 100 процентов знаю, что на "Астана Арене" с "Балкани" игра получится тяжелой, потому что гости тоже дома выступают на искусственном газоне, таком же, как и в Астане. Они уже к этому полю привыкли. Так что хозяевам будет тяжело.

В "Балкани" достаточно квалифицированных футболистов, это хорошая команда, которая в прошлой встрече имела много моментов, но не реализовала, а "Астана" забила два гола. Но "Балкани" объективно выглядел лучше.

Думаю, казахам будет очень тяжело. Могу сказать, что ожидаю ничьей. В Астане может быть ничья со счетом 2:2. Мое мнение такое", - приводит его прогноз "РБ".

С турнирным положением команд в группе C можно ознакомиться здесь.

Метки:
Косово Астана ФК Лига конференций

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:44
Лига конференций
Назван точный счет матча Лиги конференций "Астана" - "Балкани"
Сегодня , 14:19
Лига конференций
Не хватит опыта? Чем завершится важнейший матч Лиги конференций "Астана" - "Балкани"
Сегодня , 08:48
Лига конференций
"Астана" узнала цену второй победы в Лиге конференций
Сегодня , 07:48
Лига конференций
"Астана" - "Балкани": где смотреть прямую трансляцию матча Лиги конференций
Вчера , 18:27
Лига конференций
Тренер "Балкани" объяснил, в чем преимущество "Астаны" в матче ЛК
Вчера , 17:20
Лига конференций
В "Астане" сделали заявление о борьбе за выход из группы Лиги конференций
7 ноября, 13:18
Лига конференций
Отличный календарь и спад конкурентов. У "Астаны" реальные шансы на выход из группы Лиги конференций?
31 октября, 08:48
Лига конференций
"Астане" вынесли неутешительный вердикт после сенсационной победы в Лиге конференций
27 октября, 18:39
Лига конференций
В Хорватии оценили сенсационную победу "Астаны" в Лиге конференций
27 октября, 17:17
Лига конференций
"Астана" узнала цену первой победы в группе Лиги конференций
© 2008 - 2023 ТОО «EML»