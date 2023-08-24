Назван точный счет матча "Астаны" за выход в группу Лиги конференций

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 18:00
©ФК "Астана"

Бывший защитник сборной Сербии, дортмундской "Боруссии", "Вильярреала" и "Астаны" Антонио Рукавина высказался о ближайшем матче чемпиона Казахстана в Лиге конференций-2023/2024. В раунде плей-офф команде Григория Бабаяна будет противостоять "Партизани" из Албании, сообщают Vesti.kz.

Первая встреча команд пройдет сегодня, 24 августа, на "Астана Арене" и начнется в 20:00 по местному времени. Ответная состоится в ночь на 1 сентября на "Эльбасан-Арене".

"Думаю, когда "Астана" начинала эту квалификацию в Лиге чемпионов, реальными были шансы, чтобы она выступила в итоге именно в Лиге конференций, потому что в клубе сейчас не такая хорошая ситуация, как раньше. Конечно, считаю, что и сейчас они сильнее, чем "Партизани".

Дома "Астана" выиграет со счетом 2:0, а потом легче будет там играть, в Албании. Понятно, что фаворит в этой паре - чемпион Казахстана. Полагаю, домашнюю встречу они выиграют, а потом и квалифицируются в Лигу конференций", - приводит слова Антонио "РБ".

39-летний Рукавина выступал за "Астану" в период 2018-2021 годов, после чего принял решение о завершении игровой карьеры.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Астана ФК Лига конференций

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 01:03
Лига конференций
Зайнутдинов дебютировал за "Бешикташ" в ЛК и забил победный гол на 95-й минуте
Вчера , 23:10
Лига конференций
Видеообзор первого матча "Астаны" с "Партизани" в плей-офф Лиги конференций
Вчера , 22:53
Лига конференций
Бабаян назвал главное разочарование первого матча с "Партизани"
Вчера , 22:34
Лига конференций
"Я никогда не был хорош в математике". Тренер "Партизани" - о поражении от "Астаны" в ЛК
Вчера , 22:00
Лига конференций
"Астана" обыграла "Партизани" в матче с отмененными голами Аймбетова и Томасова
Вчера , 21:58
Лига конференций
"Тобол" и "Виктория Пльзень" определили победителя первого матча плей-офф ЛК
Вчера , 19:22
Лига конференций
Стал известен состав "Тобола" на матч с "Викторией Пльзень"
Вчера , 19:08
Лига конференций
"Астана" огласила состав на матч с "Партизани" в Лиге конференций
Вчера , 18:00
Лига конференций
Назван точный счет матча "Астаны" за выход в группу Лиги конференций
Вчера , 16:02
Лига конференций
Бывший игрок МЮ выбрал своего фаворита в матче "Тобол" - "Виктория Пльзень"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»