Бывший капитан "Шахтера" Алдин Джидич дал прогноз на первый матч карагандинского клуба против израильского "Маккаби" из Тель-Авива в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

Встреча команд пройдет 19 августа на стадионе "Астана Арена" и начнется в 19:00. Прямая трансляция доступна здесь.

"Явного фаворита в этой паре, на мой взгляд, нет. С "Маккаби" будут играть осторожно, больше обороняться. Думаю, эта тактика сработает так же, как было с украинской командой. "Шахтеру" надо действовать так, как и играл, потому что это дает результат.

Что касается искусственного газона "Астана Арены", то он, конечно, будет в плюс хозяевам, которые проводят свои домашние матчи на таком стадионе. Можно сказать, что это единственное преимущество карагандинской команды. Если они будут играть в свою тактику - от обороны, на контратаках, то у них может что-то получиться.

Хозяевам с самого начала нужно действовать крайне аккуратно. "Маккаби" - опытная команда, которая много лет играет в еврокубках. Каждый год меняют исполнителей, приходят хорошие футболисты. Сила гостей в том, что это опытная команда, которая действует быстро - там есть очень хорошие футболисты, которые отлично владеют мячом и играют в одно-два касания.

Встреча будет, конечно же, тяжелой. Счет предсказать тяжело. Само собой, сердце хочет, чтобы "Шахта" выиграла. Думаю, что хозяева все равно победят со счетом 2:1, и надеюсь, что попадут в группу Лиги конференций", - цитирует Джидича "Рейтинг Букмекеров".

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