Появился прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги конференций "Бранн" - "Астана", передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в норвежском Бергене 22 августа и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

"Бранн"

Норвежский чемпионат, как известно, играется по системе "весна-осень", то есть сейчас он в самом разгаре. Поэтому "Бранн" подходил к квалификации еврокубков в хорошей игровой форме. И вот сейчас коллектив имеет неплохие шансы на то, чтобы оказаться в групповой стадии Лиги конференций УЕФА. На своем пути он успел расправиться сначала с нидерландским клубом "Гоу Эхед Иглс", а затем с шотландским "Сент-Мирреном". И вот теперь испытание казахским клубом.

В высшей лиге "Бранн" в этом сезоне снова борется за самые высокие места: пока что команда идет на втором месте, уступая только "Буде-Глимту" (правда, отрыв уже составляет пять очков). Также подчеркну, что коллектив не проигрывает уже в восьми матчах кряду во всех турнирах.

"Астана"

У меня до сих пор свежи в памяти воспоминания о тех славных временах, когда "Астана" без преувеличения блистала на европейской арене. Но сейчас остается об этом только ностальгировать: все-таки уровень команды оставляет желать лучшего. Тем не менее, клуб попал в квалификацию Лиги конференций (в прошлом сезоне казахи попали в групповую стадию этого турнира, но не прошли дальше). На своем пути он оставил позади молдавский "Милсами", а также румынскую "Хунедаору".

Казахский чемпионат также в самом разгаре, поэтому проблем с игровой практикой у "Астаны" нет. Правда, результаты у команды там не самые яркие: лишь девятое промежуточное место. Недавно она играла в полуфинале Кубка лиги против "Елимая" - ничья 0:0 в первом матче.

Прогноз

Букмекеры как-то совсем не верят в успех "Астаны" - вероятно, это связано с тем, что последние результаты команды оставляют желать лучшего. "Бранн" же давно не проигрывал (да и последнее поражение было от "Буде-Глимта", который на совершенно другом уровне. Норвежцы постараются обеспечить себе задел перед выездной игрой, потому что в Астане сложно играть всем без исключения (дело и в разнице во времени, и в сложном поле).

"Бранн" в этом розыгрыше еврокубков всегда побеждал дома. Думаю, что эта игра не станет исключением", - пишет Betzona.ru.