Лидер "Тобола" Зоран Тошич выразил надежду на успех костанайцев в противостоянии с "Линкольном" из Гибралтара в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы уже все знаем, что касается соперника, но учитывая, что играем дома, мне кажется, что все будет зависеть от нас, но, конечно, наша задача - пройти дальше, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы этого добиться, и у меня никаких сомнений нет, что такого не будет", - сказал Тошич.

Напомним, "Тобол" начал путь с Лиги чемпионов, где в первом квалификационном раунде уступил венгерскому "Ференцварошу" с общим счетом 1:5 и вылетел в Лигу конференций.

Первый матч с "Линкольном" состоится 21 июля в Тоболе, а ответная игра - через неделю на поле соперника.

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт: