"Кызыл-Жар" назвал состав на матч Лиги конференций

©ФК "Кызыл-Жар"
Новости спорта Футбол Лига конференций
Сегодня 16:57

Футбольный клуб "Кызыл-Жар" обнародовал состав на матч с хорватским "Осиеком" в Лиге конференций, сообщает официальный сайт УЕФА.

Игра пройдет в Нур-Султане, а в стартовый состав вошли следующие исполнители:

- Вратарь Мирослав Лобанцев, защитники Маттео Мужек, Марк Гурман, Валерий Каршакевич и Юрий Бушман, полузащитники Еркин Талапов, Павел Яковлев, Мусса Коне, Жиан Мартинс - Дос Сантос и Пабло Подио, нападающий Элгуджа Лобжанидзе.

- Вратарь Ивица Ивушич, защитники Марин Леовац, Славко Бралич, Миле Шкорич и Карло Бартолец, полузащитники Дарко Неяшмич, Петар Брлек, Ласло Кляйнхайслер и Иван Фиолич, нападающий Михо Цакташ и Михрет Топчагич.

Матч начнется в 18:00 по времени Нур-Султана и будет показан в прямом эфире.

 

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кызыл-Жар СК Лига конференций

Футбол Лига конференций
0
Сегодня 16:57
© 2008 - 2022 ТОО «EML»