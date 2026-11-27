"Аталанта" устроила невероятную концовку в матче с "Борацем" в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги конференций, вырвав победу после двух пропущенных мячей, сообщают Vesti.kz.

Боснийский клуб уверенно начал встречу и уже к 29-й минуте создал преимущество в два гола. Счёт на 22-й минуте открыл Лука Юричич, а спустя семь минут Матей Декет закрепил успех хозяев.

Во втором тайме ситуация для "Аталанты" осложнилась ещё сильнее: на 75-й минуте красную карточку получил Абель Паскуаль, а на 88-й минуте с поля был удалён Себастьян Эррера.

Однако даже в меньшинстве итальянцы сумели перевернуть игру. На 86-й минуте Крстович сократил отставание, на 90-й Колашинац восстановил равновесие, а уже в компенсированное время тот же Колашинац оформил дубль и принёс "Аталанте" волевую победу.

После четырёх туров общего этапа Лиги конференций "Аталанта" имеет семь очков и занимает 14-е место. "Борац" с тремя баллами располагается на 26-й строчке.

Напомним, в предыдущем туре итальянцы на своём поле принимали "Кайрат" и ушли от поражения - 1:1. Сами алматинцы накануне добились исторической победы, обыграв дома шведский "Мьельбю" - 1:0. Для "жёлто-чёрных" это первый успех на общем этапе еврокубков.