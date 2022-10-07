Клуб казахстанского тренера проиграл второй матч в группе Лиги конференций

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Сегодня 08:57
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Литовский "Жальгирис" под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина потерпел второе поражение на групповом этапе Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз его команда уступила в гостях армянскому "Пюнику" - 0:2. Отличились Жуниньо и Юсуф Отубанджо на 43-й и 61-й минутах соответственно.

Для "Жальгириса" это поражение стало вторым в группе при одной ничьей.

В квартете H после трех туров лидирует "Базель" (6 очков), за ним расположились "Пюник" (6), "Слован Братислава" (4) и "Жальгирис" (1).

Следующие игры пройдут 13 октября. Встретятся "Слован Братислава" - "Базель", "Жальгирис" - "Пюник".

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Метки:
Лига конференций Чебурин Владимир Литва

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