Клуб казахстанского тренера проиграл второй матч в группе Лиги конференций

Литовский "Жальгирис" под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина потерпел второе поражение на групповом этапе Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз его команда уступила в гостях армянскому "Пюнику" - 0:2. Отличились Жуниньо и Юсуф Отубанджо на 43-й и 61-й минутах соответственно.

Для "Жальгириса" это поражение стало вторым в группе при одной ничьей.

В квартете H после трех туров лидирует "Базель" (6 очков), за ним расположились "Пюник" (6), "Слован Братислава" (4) и "Жальгирис" (1).

Следующие игры пройдут 13 октября. Встретятся "Слован Братислава" - "Базель", "Жальгирис" - "Пюник".