Футбольная сенсация произошла в Лиге конференций: скромный клуб из Андорры после трёх поражений подряд добился исторической победы, одолев датский "Копенгаген", сообщают Vesti.kz.

"Интер Эскальдес" из Андорры летом вписал своё имя в историю, став первым представителем страны в основном этапе еврокубков.

Начало общего этапа для андоррцев выдалось непростым: команда потерпела три поражения подряд. Однако в четвёртом туре случилась настоящая сенсация. "Интер Эскальдес" не просто прервал неудачную серию, а одолел одного из самых известных клубов Скандинавии - датский "Копенгаген".

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Андорры. Эта победа стала исторической - впервые клуб из карликового европейского государства выиграл матч основного этапа еврокубкового турнира.

Тем временем "Кайрат" накануне также добился исторического успеха: алматинцы на своём поле переиграли шведский "Мьельбю" со счётом 1:0 и впервые в истории отпраздновали победу на общем этапе еврокубкового турнира.