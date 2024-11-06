Главный тренер кипрского "Пафоса" Хуан Карлос Карседо провел пресс-конференцию перед матчем с "Астаной" в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Конференций, передает Vesti.kz со ссылкой на Kerkida.net.
Игра состоится завтра, 7 ноября, на Кипре.
"Главное — хорошо начать, навязать темп и суметь… самим открыть счет. В предыдущих играх мы видели, что команда пропускала первой, в некоторых нам удалось переломить ситуацию, но в предыдущем европейском матче нам этого не удалось, и это говорит о сложности соревнований по сравнению с матчами чемпионата. Очень важно будет начать сильно, открыть счет. Если мы добьемся этого вместе с нашими болельщиками, я верю, что нам удастся одержать победу", - отметил Карседо.
Ранее "Астана" в Лиге конференций дома обыграла "Бачка-Топола" (1:0) и проиграла уэльскому "Нью-Сэйнтс" (0:2). Помимо "Пафоса" у казахстанского клуба остались матчи с португальским "Гимарайншем", английским "Челси" и кипрским АПОЭЛОМ.