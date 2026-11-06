"Кайрат" выдал лучший матч сезона. Уход Уразбахтина повлиял на результат с "Аталантой"?

"Кайрат" сотворил сенсацию в матче общего этапа Лиги конференций, не проиграв на выезде итальянской "Аталанте". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о составляющих успеха алматинцев в этой встрече и учитывает в этом контексте недавнюю смену тренера.

Если взять во внимание уровень соперника, фактор выездной встречи и статус еврокубковой игры - ничья с "Аталантой" - это, безусловно, лучший матч "Кайрата" в этом сезоне - как по результату, так и по содержанию.

Новый тренерский штаб "Кайрата" под руководством Жоры Арутюняна, несмотря на короткий срок подготовки к этому матчу, сумел эффективно реализовать свои идеи в этой игре. Тренер насытил центр поля и в то же время сделал подстраховку на флангах с помощью трех центральных защитников. Так "Кайрат" не позволил особо разогнаться реактивным вингерам "Аталанты", а также старался не проигрывать подборы около своей штрафной, где всегда опасно атакуют вторым темпом Лазар Самарджич, Элиф Элмас и Марио Пашалич.

При этом "Кайрат" выдал действительно европейский матч с точки зрения объема работы и интенсивности. Это подтверждает и статистика - "Кайрат" пробежал 106,5 км за игру и превзошел в этом "Аталанту", преодолевшую 104,2 км.

У алматинцев никто явно не выпадал из игры, все строго выполняли тактическое задание, и забитый гол полностью соответствует принципам игры "Кайрата" - отбор около своей штрафной, две вертикальные передачи и хладнокровное завершение.

Если бы "Кайрат" с такой же энергией и концентрацией действовал в прошлых еврокубковых матчах и важных играх на финише КПЛ, то сейчас команда находилась бы в совсем другом положении.

Возникло стойкое ощущение, что "Кайрат" в матче с "Аталантой" был командой образца прошлого сезона. Психологическая устойчивость, невероятная энергия, самоотдача от каждого игрока и четкое выполнение тактической установки - все это позволило "Кайрату" в прошлом году творить историю в Лиге чемпионов и все это мы снова увидели прошлым вечером в Бергамо.

Но парадокс в том, что "Кайрат" в какой-то момент перестал это делать при Рафаэле Уразбахтине. Даже сам Жора Арутюнян признает, он не мог глобально поменять изменять ситуацию за неделю, поэтому тут напрашивается очевидный вывод - команда, судя по всему, несколько устала от прошлого тренера. Так бывает, это тонкий момент, а Уразбахтин по-прежнему молодой тренер в контексте работы на высоком уровне. Возможно, постоянное давление на коллектив и эмоциональное напряжение - это факторы, которые нарушили синергию между игроками и тренером.

В то же время ничья с "Аталантой" пока ничего не гарантирует нынешнему тренеру Жоре Арутюняну. Это весомая заявка на возможность получить должность на постоянной основе, но для того, чтобы убедить руководство задуматься, команде как минимум необходимо набрать очки в дальнейших матчах и выйти в плей-офф Лиги конференций.