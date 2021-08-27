"Кайрат" вместе с "Ромой" и "Тоттенхэмом". Определились все участники группового этапа Лиги конференций

Определились все команды, которые выступят на групповом этапе Лиги конференций, куда ранее пробился алматинский "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

ОБНОВЛЕНИЕ: Стали известны соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций

Так, десять команд прошли в следующий этап турнира после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы - это АЗ (Нидерланды), "Алашкерт" (Армения), ХИК (Финляндия), "Заря" (Украина), "Мура" (Словения), "Омония" (Кипр), "Раннерс" (Дания), "Славия" (Чехия), "Слован" (Словакия), ЧФР (Румыния).

Остальные 22 команды завоевали путевки в групповую стадию по итогам раунда плей-офф Лиги конференций: "Кайрат" (Казахстан), "Рома" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Маккаби" (Тель-Авив), "Фейеноорд" (Нидерланды), ПАОК (Греция), "Партизан" (Сербия), "Анортосис" (Кипр), "Базель" (Швейцария), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Витесс" (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Карабах" (Азербайджан), "Копенгаген" (Дания), ЛАСК (Австрия), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), "Маккаби" (Хайфа), "Ренн" (Франция), "Унион" (Германия), "Флора" (Эстония), ЦСКА (Болгария), "Яблонец" (Чехия).

Напомним, что "Кайрат" обыграл "Фолу" во втором матче раунда плей-офф и впервые в истории вышел в группу еврокубков.

Жеребьевка данной стадии состоится сегодня, 27 августа, в 17:30 по времени Нур-Султана.

Новая схема, обилие моментов и уверенная победа. Как "Кайрат" вышел в дебютную евроосень

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