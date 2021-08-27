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Новая схема, обилие моментов и уверенная победа. Как "Кайрат" вышел в дебютную евроосень

Новая схема, обилие моментов и уверенная победа. Как "Кайрат" вышел в дебютную евроосень
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига конференций

"Кайрат" совершил исторический шаг в групповой турнир еврокубков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом интересном в матче раунда плей-офф Лиги конференций с люксембургской "Фолой".

Интрига в этом противостоянии была утрачена еще в первой игре. На выезде алматинцы устроили своему сопернику форменный разгром - 4:1.

Ответный поединок рассматривался сквозь призму назначения на тренерский мостик Курбана Бердыева. Впрочем, 69-летний специалист не мог находиться на скамейке - по регламенту командой руководил Артем Гавриленко, заявленный на этот раунд. Таким образом, де-факто 37-летний исполняющий обязанности главного тренера, причастен к историческому выходу алматинцев в евроосень. Де-юре этот успех разделил Бердыев. Его рука чувствовалась в выборе стартового состава и тактической схемы.

"Кайрат" вышел на матч с построением 3-5-2, которое в прежние годы не приносило успеха команде. По этой формации пытались играть прежние наставники Карлос Феррер и Алексей Шпилевский.

Как и ожидалось, место в воротах занял Стас Покатилов, который также исполнял функции капитана. Трио центральных защитников сложилось из следующих исполнителей: Нуралы Алип, Раде Дугалич и Маки Баньяк.

В роли латералей выступили Ян Вороговский - слева и Камо Оганесян - справа. В центре поля с первых минут вышли Денис Поляков, Рикарду Алвеш и Айбол Абикен , а в нападении было доверено действовать Вагнеру Лаву и Артуру Шушеначеву.

Данное построение с первых минут продемонстрировало свою состоятельность. "Кайрат" доминировал, захватил центр поля и агрессивно атаковал. Быстрый гол не заставил себя долго ждать, на 12-й минуте Алвеш передачей из глубины отрезал всю оборону "Фолы", а Шушеначев, получивший мяч на грани офсайда, раскачал вратаря и пополнил свой счет.

Спустя 16 минут давление на гостей вновь привело к результативному завершению атаки. Алвеш воспользовался ошибкой соперника на своей половине поля и адресовал передачу Лаву. Остальное было делом техники бразильца - 2:0. Третий мяч вовсе был забит с минимальным количеством передач - Вороговский выбросил аут, Лав в касание переправил на Шушеначева, тот принял и пробил мимо вратаря.

Гости в конце первого тайма ответили сумасшедшим выстрелом Мирзы Мустафича. Боснийский полузащитник, имеющий гражданство Люксембурга и прошедший школу французского "Меца" и немецкой "Боруссии" (Менхенгладбах), поразил "девятку" ворот Покатилова из-за пределов штрафной. Этот мяч стал украшением поединка - 3:1.

Во второй половине, несмотря на обилие моментов, забитых голов не было. К слову, это главный негативный момент в игре "Кайрата", который мог довести счет до двузначного. Вспомнить хотя бы промах Еркебулана Сейдахмета по пустым воротам.

Безусловно, уровень соперника позволял алматинцам поиграть в свое удовольствие и вдоволь транжирить возможности, тем более игра уже была сделана. Но Бердыеву есть над чем поразмыслить относительно атакующего потенциала и его эффективности.

Из положительного - помимо самого результата, стоит отметить выход на поле Небойши Косовича. Черногорский полузащитник получил повреждение в домашней игре с "Црвеной Звездой" и его сильно не хватало в дальнейших матчах. Остается верить, что он наберет былую форму и будет полезен команде осенью, когда алматинцев ожидают битвы на три фронта.

Сегодня, 27 августа, алматинцы узнают соперников по групповому раунду турнира. Жеребьевка начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

Фото: ФК "Кайрат"©

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Метки:
Бердыев Курбан Алматы Кайрат ФК Шпилевский Алексей Феррер Карлос Вороговский Ян Покатилов Стас Сейдахмет Еркебулан Бразилия Лав Вагнер Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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