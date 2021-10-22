"Кайрат" вел до 79-й минуты, но потерпел второе подряд поражение в Лиге конференций

"Кайрат" потерпел поражение от "Карабаха" в матче группового этапа Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Азербайджане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал Хосе Канте. Он забил пенальти на 19-й минуте и вывел гостей вперед.

Алматинцы были близки к своей первой в истории победе в групповом раунде еврокубков, но не смогли удержать свои ворота в неприкосновенности. Рамиль Шейдаев на 79-й сравнял счет. А уже в добавленное время Аббас Гусейнов принес "Карабаху" победу.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Это поражение стало для алматинского клуба вторым подряд в Лиге конференций. Ранее подопечные Курбана Бердыева сначала сыграли вничью с "Омонией" (0:0), а затем уступили "Базелю" (2:4).

В Лиге конференций "Кайрат" теперь сыграет 4 ноября на своем поле - также против "Карабаха". В группе Н алматинский клуб остался на третьем месте, набрав одно очко в трех играх. "Карабах" вышел на первое место - семь баллов в трех матчах.

Следующий же матч "Кайрат" проведет уже в воскресенье, 24 октября. Команда, досрочно завоевавшая бронзу КПЛ, на своем поле в рамках предпоследнего тура примет "Астану", которая ведет борьбу за чемпионство.

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