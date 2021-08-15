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"Кайрат" определился с заявкой на Лигу конференций

"Кайрат" определился с заявкой на Лигу конференций
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига конференций

Стала известна заявка алматинского "Кайрата" на участие в Лиге конференций сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, соперником "Кайрата" за выход в групповой раунд турнира будет клуб "Фола" из Люксембурга. Первую игру алматинцы проведут на выезде 19 августа, а ответную - 26 августа на своем поле.

Заявка "Кайрата" выглядит так:

вратари: Стас Покатилов, Данил Устименко, Темирлан Анарбеков;

защитники: Сергей Кейлер, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Камо Оганесян, Маки Баньяк, Раде Дугалич, Дино Миканович, Данияр Усенов, Денис Поляков;

полузащитники: Гулжигит Алыкулов, Айбол Абикен, Ян Вороговский, Рикардо Алвеш, Небойша Косович, Андрей Ульшин;

нападающие: Вагнер Лав, Хосе Канте, Артур Шушеначев, Жоао Пауло, Еркебулан Сейдахмет и Денис Митрофанов.

"Кайрат" определился с заменой главному тренеру после вылета в Лигу конференций

Напомним, еврокубковый путь "Кайрат" начинал в Лиге чемпионов, где во втором квалификационном раунде уступил сербской "Црвене Звезде" (2:1, 0:5) и вылетел в Лигу Европы. Там алматинцы в третьем квалификационном раунде проиграли "Алашкерту" (0:0, 2:3) и продолжат путь в Лиге конференций.

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Метки:
Кайрат ФК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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