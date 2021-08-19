"Кайрат" назвал состав на первый матч против "Фолы" за выход в группу Лиги конференций

ФК "Кайрат" назвал состав на первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 19 августа, команда в Люксембурге сыграет против местной "Фолы". Встреча начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Состав ФК "Кайрат": Покатилов, Вороговский, Дугалич, Баньяк, Миканович, Алвеш, Буранчиев, Оганесян, Шушеначев, Канте, Вагнер Лав.

Ответная игра состоится 26 августа в Алматы. Победитель выйдет в групповой этап Лиги конференций.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!