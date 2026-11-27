Стало известно промежуточное место "Кайрата" в таблице общего этапа Лиги конференций после четвёртого тура, сообщают Vesti.kz.

Накануне алматинцы добились исторической победы, обыграв дома шведский "Мьельбю" - 1:0. Для "жёлто-чёрных" это первый успех на общем этапе еврокубков.

"Кайрат" набрал пять очков и располагается на 23-й строчке в таблице турнира. Это позволяет выйти в стыковые матчи плей-офф турнира. Туда выходят команды, занявшие с 17 по 24 место.

Лидером является французский "Монако", набравший 12 очков из 12 возможных. Второе и третье место делят английский "Брайтон энд Хоув Альбион" и бельгийский "Сент-Труйден" - у них по десять баллов. По девять очков сразу у шести команд - "Аякс" (Нидерланды), "Панатинаикос" (Греция), "Лугано" (Швейцария), "Твенте" (Нидерланды), "Трабзонспор" (Турция) и "Фрайбург" (Германия).

В следующем туре, 10 декабря, алматинцы на своём поле сыграют с румынским клубом "Университатя Крайова" (15 место). 17 декабря подопечные Жоры Арутюняна встретятся на выезде с "Твенте".