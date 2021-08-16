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Кадровые проблемы и неопытный тренер. С какими трудностями столкнется "Кайрат" в матче Лиги конференций

Кадровые проблемы и неопытный тренер. С какими трудностями столкнется "Кайрат" в матче Лиги конференций
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига конференций

"Кайрат" в первом матче квалификации Лиги конференций против "Фолы" ждет несколько серьезных испытаний - клуб обойдется без ряда лидеров, а на тренерском мостике будет специалист без серьезного опыта. Корреспондент Vesti.kz размышляет над тем, как алматинцы могут преодолеть эти трудности.

В Люксембурге не смогут сыграть основной центральный защитник Нуралы Алип, а также Денис Поляков и Айбол Абикен. У Алипа перебор желтых карточек, а Поляков и Абикен были удалены в ответном матче квалификации Лиги Европы против армянского "Алашкерта".

В связи с этим стоит напомнить, кто может заменить этих игроков. На позиции Алипа закономерно представить Маки Баньяка. Камерунец наиболее стабильный среди новичков и мог бы сыграть в опорной зоне, которая перед матчем в Люксембурге осиротела из-за потерь Полякова и Абикена. Но этот легионер гораздо нужнее будет в центре обороны.

В центре поля к отсутствию Абикена и Полякова стоит добавить непонятное состояние Небойши Косовича. Черногорец очень помог бы в матче с "Фолой", но до сих пор нет ясности по поводу сроков его восстановления.

Даже без учета Косовича и с вероятной схемой в виде ромба в середине напрашивается такое сочетание: Арсен Буранчиев, Андрей Ульшин и Данияр Усенов. Не самая грозная полузащита - самому старшему из них Ульшину 21 год, но на других исполнителей пока рассчитывать не получается.

Руководить командой впервые в таком матче будет Артем Гавриленко. 37-летний специалист сменил на посту главного тренера Кирилла Кекера, который подал в отставку после вылета алматинцев из Лиги Европы.

В воскресенье Гавриленко дебютировал в новом качестве с победы над "Каспием" в Кубке Казахстана. Впрочем, не умаляя заслуг алматинцев, стоит сказать, что актаусцам с турнирной точки зрения этот матч не имел значения - они досрочно обеспечили себе первое место в группе. Главная проверка у Гавриленко произойдет в ближайший четверг. Он может стать первым в истории "Кайрата" тренером, выведшим клуб в групповую стадию еврокубков.

Его тренерский опыт очень скромный - работа в клубной академии и в юношеских сборных Казахстана. Ему предстоит решать задачу в условиях кадровых проблем. Поклонникам алматинцев наверняка тревожно за судьбу путевки команды в группу Лиги конференций. Но игроки должны эмоционально встряхнуться, как это было после прихода Кекера. И для самого Гавриленко, стоящего на пороге исторического события, это может стать дополнительной мотивацией.

Напомним, "Кайрат" 19 августа в рамках раунда плей-офф Лиги конференций сыграет с "Фолой" в Люксембурге. Ответный матч пройдет 26 августа в Алматы.

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Метки:
Кайрат ФК Лига конференций Кубок РК по футболу Люксембург Пауло Жоао Поляков Денис

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