Италия против Англии. Стали известны финалисты Лиги конференций

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Сегодня 08:27
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Определились финалисты Лиги конференций УЕФА текущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче, который пройдет в Праге (Чехия) в ночь на 8 июня сыграют итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм".

В 1/2 финала "Фиорентина" прошла швейцарский "Базель". После поражения на своем поле - 1:2 итальянская команда сумела в дополнительное время победить на выезде - 3:1. Голы в составе "Фиорентины" на счету Николаса Гонсалеса (дубль) и Антонина Барака. У "Базеля" отличился Зеки Амдуни.

"Вест Хэм" в своей паре сумел пройти АЗ из Нидерландов. После домашней победы в Англии (2:1), лондонский клуб выиграл на выезде - 1:0. Гол в добавленное время на 94-й минуте забил Пабло Форнальс.

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Метки:
Лига конференций

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