Играем на ничью? Бабаян раскрыл настрой на второй матч Лиги конференций

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал предстоящий матч с валлийским "Нью-Сейнтс" на общем этапе Лиги Конференций, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Игра состоится сегодня, 24 октября в Англии. Ее можно будет посмотреть по этой ссылке.
- Нам предстоит очень сложный матч с очень сильной командой, самой титулованной в Уэльсе - 16 чемпионств за историю. Мы знаем, что они попали в Лигу Конференций через квалификацию Лиги Чемпионов. "Нью Сентс" играют в атакующий футбол, лидер по всем атакующим метрикам в своей лиге - по владению, забитым голам и так далее. Но несмотря на это, мы хотим навязать свой футбол, нам необходимо сыграть очень дисциплинировано во всех фазах. Сегодня посмотрели поле, провели тренировку, оно очень хорошего качества. Конечно, завтра постараемся сделать все возможное, чтобы добиться результата.
- С чем было связано решение оставить некоторых футболистов в Алматы?
- Да, мы действительно оставил тех 11 футболистов, которые играли против "Елимая" в Алматы. Во-первых, у нас был очень длительный перелет, мы не смогли вчера потренироваться, так как были в дороге. Во-вторых, у команды такой плотный график, которого никогда за историю клуба не было, плюс отсутствие чартеров в этом году. Буквально позавчера мы играли в Семее против "Елимая", а уже завтра сыграем в Англии. После этого возвращаемся рейсовым самолетом, прилетим в субботу, в воскресенье - игра против "Актобе". Футболисты не является роботами, никто не способен выдержать такой нагрузки. Поэтому пришлось футболистов, плюс половину тренерского и медицинского штаба, оставить в Алматы. Завтра сыграют те 11 футболистов, которые не вышли в прошлом матче, плюс у нас есть 6 игроков из дублирующего состава, для которых это большой опыт.