Играем на ничью? Бабаян раскрыл настрой на второй матч Лиги конференций

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал предстоящий матч с валлийским "Нью-Сейнтс" на общем этапе Лиги Конференций, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Игра состоится сегодня, 24 октября в Англии. Ее можно будет посмотреть по этой ссылке.

- Нам предстоит очень сложный матч с очень сильной командой, самой титулованной в Уэльсе - 16 чемпионств за историю. Мы знаем, что они попали в Лигу Конференций через квалификацию Лиги Чемпионов. "Нью Сентс" играют в атакующий футбол, лидер по всем атакующим метрикам в своей лиге - по владению, забитым голам и так далее. Но несмотря на это, мы хотим навязать свой футбол, нам необходимо сыграть очень дисциплинировано во всех фазах. Сегодня посмотрели поле, провели тренировку, оно очень хорошего качества. Конечно, завтра постараемся сделать все возможное, чтобы добиться результата.

- С чем было связано решение оставить некоторых футболистов в Алматы?