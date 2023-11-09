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Не хватит опыта? Чем завершится важнейший матч Лиги конференций "Астана" - "Балкани"

Не хватит опыта? Чем завершится важнейший матч Лиги конференций "Астана" - "Балкани"
©ФК "Астана"

Сегодня, 9 ноября, на "Астана Арене" состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги конференций между "Астаной" и косовским "Балкани". Корреспондент Vesti.kz поделился своими ожиданиями от этого матча и сделал свой прогноз.

После трех сыгранных туров в активе "Астаны" и "Балкани" по три очка. Столько же имеется у загребского "Динамо" (Хорватия), а в лидерах с солидным отрывом пльзеньская "Виктория" (Чехия), набравшая девять баллов.

Матч между "Астаной" и "Балкани" начнется в 21:30 по столичному времени. Ее можно будет посмотреть в эфире телеканала Qazsport. Встречу прокомментируют Ерсін Ерік и Димаш Тулегенов.

Ожидается, что на стадионе будет свыше 20 тысяч зрителей. На данный момент в продаже все еще есть около семи тысяч доступных билетов.

Ключевой матч для обеих команд. Он может многое предрешить

Оба клуба имеют прекрасную возможность выйти на чистое второе место по итогам четвертого тура групповой стадии. В другом матче игрового дня лидеры из "Виктории" примут на своем поле "Динамо", которое они уже обыграли минимально в гостях. Если чешскому клубу вновь удастся победить хорватов, то победитель матча между "Астаной" и "Балкани" сможет взлететь на вторую строчку с шестью баллами.

Главный тренер хозяев Григорий Бабаян уже подмечал важность этой игры, назвав ее ключевой. Чуть ли не самая важная составляющая настроя астанчан - это забыть о гостевой победе над "Балкани" (2:1) и выйти на поле с полной мотивацией и максимальным уважением к силе соперника, дабы избежать недооценки.

Что касается команды из Косова, то их рулевой, Илир Дая, заявил, что они приехали сюда за положительным результатом. Однако с пониманием того, что играть в гостях с "Астаной" сложно, ведь у этой команды хороший еврокубковый опыт. При этом искусственный газон для гостей большой проблемой не станет, так как у них имеется такое поле в Приштине.

Если победителю этого матча можно рассчитывать даже на чистое второе место, то вот проигравшему в дальнейшем будет очень сложно. Что касается вероятного ничейного исхода, то ситуация может особо не поменяться, и плотность в борьбе за вторую строчку сохранится столь же высокой.

Аймбетов и Вороговский - под вопросом. А что еще известно о составе команд?

"Астана" подходит к этому матчу без потерь. Однако не исключено, что Ян Вороговский и Душан Йованчич будут не в кондициях отыграть все 90 минут. Эти футболисты лишь недавно восстановились от травм, впрочем, как и центрдеф Жарко Томашевич. Однако черногорец, в отличие от казахстанского латераля и сербского опорника, готов к матчу в полной мере.

Также не может не волновать форма Абата Аймбетова. Казахстанский форвард за два дня до матча почувствовал мышечный дискомфорт. Если ему не удастся подойти к сегодняшней игре в оптимальной форме, то он, вероятно, останется на скамейке запасных и поможет "Астане" лишь во втором тайме.

Но в любом случае, в составе у Бабаяна есть люди, способные заменить этих футболистов. На позиции левого латераля может выйти Тимур Досмагамбетов, а что касается Йованчича, то не факт, что он вообще рассматривался как игрок стартового состава на матч с "Балкани". У Аймбетова также есть прямой конкурент, который выходит на поле с первых минут даже чаще - это Дембо Дарбо.

У гостей потерь нет. "Балкани" перенесли матч последнего тура в чемпионате Косова, чтобы лучше подготовиться к игре в Астане, и это говорит о настрое команды. По-прежнему гостям не может помочь молодой центральный полузащитник Линдон Эмерллаху. Но он травмирован уже достаточно давно, и команда Даи перестроила тактический рисунок под других исполнителей. Поэтому проблемой это точно не станет.

"Астане" по силам порадовать своих болельщиков и набрать три очка

Мотивации должно быть предостаточно как у хозяев, так и у гостей. Выездная победа придала "Астане" дополнительную мотивацию, тем более, что радоваться чему-либо в уже завершившемся сезоне во внутреннем первенстве не приходится. Теперь столичные думают о дальнейших перспективах и шансах побороться за плей-офф Лиги конференций.

Но и для "Балкани" это невероятная возможность. Это второй групповой этап в истории клуба, и сейчас, почувствовав, что шансы побороться за второе место в группе есть, косовары не хотят упускать погоню за мечтой. Они приехали в Астану, чтобы реабилитироваться за домашнее поражение.

Однако футболисты "Балкани" могут быть не готовы к этой встрече психологически. Если даже искусственный газон и не станет проблемой для них, то нужно учитывать, что на трибунах "Астану" ждет горячая поддержка от пары десятков тысяч зрителей. И при такой атмосфере "Астана" побежит вперед с первых минут с желанием доказать, что победа двухнедельной давности не была случайностью.

Прогнозируем победу "Астаны" со счетом 3:1. Хозяевам по силам собраться духом и выдать отличный матч сегодня, но при этом гости, скорее всего, смогут отметиться хотя бы одним забитым мячом.

Будем надеяться на лучшее и верить, что "Астана" еще порадует всех казахстанских болельщиков в этом еврокубковом сезоне!

Фото: ФК "Астана"©

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Метки:
Футбол Лига конференций Астана ФК Казахстан Косово Бабаян Григорий Астана Вороговский Ян Аймбетов Абат

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