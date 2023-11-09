Не хватит опыта? Чем завершится важнейший матч Лиги конференций "Астана" - "Балкани"

Сегодня, 9 ноября, на "Астана Арене" состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги конференций между "Астаной" и косовским "Балкани". Корреспондент Vesti.kz поделился своими ожиданиями от этого матча и сделал свой прогноз.
После трех сыгранных туров в активе "Астаны" и "Балкани" по три очка. Столько же имеется у загребского "Динамо" (Хорватия), а в лидерах с солидным отрывом пльзеньская "Виктория" (Чехия), набравшая девять баллов.
Матч между "Астаной" и "Балкани" начнется в 21:30 по столичному времени. Ее можно будет посмотреть в эфире телеканала Qazsport. Встречу прокомментируют Ерсін Ерік и Димаш Тулегенов.
Ожидается, что на стадионе будет свыше 20 тысяч зрителей. На данный момент в продаже все еще есть около семи тысяч доступных билетов.
Оба клуба имеют прекрасную возможность выйти на чистое второе место по итогам четвертого тура групповой стадии. В другом матче игрового дня лидеры из "Виктории" примут на своем поле "Динамо", которое они уже обыграли минимально в гостях. Если чешскому клубу вновь удастся победить хорватов, то победитель матча между "Астаной" и "Балкани" сможет взлететь на вторую строчку с шестью баллами.
Главный тренер хозяев Григорий Бабаян уже подмечал важность этой игры, назвав ее ключевой. Чуть ли не самая важная составляющая настроя астанчан - это забыть о гостевой победе над "Балкани" (2:1) и выйти на поле с полной мотивацией и максимальным уважением к силе соперника, дабы избежать недооценки.
Что касается команды из Косова, то их рулевой, Илир Дая, заявил, что они приехали сюда за положительным результатом. Однако с пониманием того, что играть в гостях с "Астаной" сложно, ведь у этой команды хороший еврокубковый опыт. При этом искусственный газон для гостей большой проблемой не станет, так как у них имеется такое поле в Приштине.
Если победителю этого матча можно рассчитывать даже на чистое второе место, то вот проигравшему в дальнейшем будет очень сложно. Что касается вероятного ничейного исхода, то ситуация может особо не поменяться, и плотность в борьбе за вторую строчку сохранится столь же высокой.
"Астана" подходит к этому матчу без потерь. Однако не исключено, что Ян Вороговский и Душан Йованчич будут не в кондициях отыграть все 90 минут. Эти футболисты лишь недавно восстановились от травм, впрочем, как и центрдеф Жарко Томашевич. Однако черногорец, в отличие от казахстанского латераля и сербского опорника, готов к матчу в полной мере.
Также не может не волновать форма Абата Аймбетова. Казахстанский форвард за два дня до матча почувствовал мышечный дискомфорт. Если ему не удастся подойти к сегодняшней игре в оптимальной форме, то он, вероятно, останется на скамейке запасных и поможет "Астане" лишь во втором тайме.
Но в любом случае, в составе у Бабаяна есть люди, способные заменить этих футболистов. На позиции левого латераля может выйти Тимур Досмагамбетов, а что касается Йованчича, то не факт, что он вообще рассматривался как игрок стартового состава на матч с "Балкани". У Аймбетова также есть прямой конкурент, который выходит на поле с первых минут даже чаще - это Дембо Дарбо.
У гостей потерь нет. "Балкани" перенесли матч последнего тура в чемпионате Косова, чтобы лучше подготовиться к игре в Астане, и это говорит о настрое команды. По-прежнему гостям не может помочь молодой центральный полузащитник Линдон Эмерллаху. Но он травмирован уже достаточно давно, и команда Даи перестроила тактический рисунок под других исполнителей. Поэтому проблемой это точно не станет.
Мотивации должно быть предостаточно как у хозяев, так и у гостей. Выездная победа придала "Астане" дополнительную мотивацию, тем более, что радоваться чему-либо в уже завершившемся сезоне во внутреннем первенстве не приходится. Теперь столичные думают о дальнейших перспективах и шансах побороться за плей-офф Лиги конференций.
Но и для "Балкани" это невероятная возможность. Это второй групповой этап в истории клуба, и сейчас, почувствовав, что шансы побороться за второе место в группе есть, косовары не хотят упускать погоню за мечтой. Они приехали в Астану, чтобы реабилитироваться за домашнее поражение.
Однако футболисты "Балкани" могут быть не готовы к этой встрече психологически. Если даже искусственный газон и не станет проблемой для них, то нужно учитывать, что на трибунах "Астану" ждет горячая поддержка от пары десятков тысяч зрителей. И при такой атмосфере "Астана" побежит вперед с первых минут с желанием доказать, что победа двухнедельной давности не была случайностью.
Прогнозируем победу "Астаны" со счетом 3:1. Хозяевам по силам собраться духом и выдать отличный матч сегодня, но при этом гости, скорее всего, смогут отметиться хотя бы одним забитым мячом.
Будем надеяться на лучшее и верить, что "Астана" еще порадует всех казахстанских болельщиков в этом еврокубковом сезоне!
Фото: ФК "Астана"©
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