Тренер "Балкани" объяснил, в чем преимущество "Астаны" в матче ЛК

Главный тренер "Балкани" (Косово) Илир Дая поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи с "Астаной". Она состоится в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

- Как прошел вас путь до Астаны?

- Дорога прошла нормально. Здесь очень гостеприимный народ. Вчера мы прогулялись по Астане, и нам очень понравился ваш город. Мы специально приехали за два дня, чтобы адаптировать к местным условиям. Надеюсь, что все будет в порядке.

- Вы проиграли "Астане" дома, а теперь сыграете в гостях, на поле соперников, где они выглядят еще опаснее. За счет чего собираетесь отобрать очки у "Астаны"?

- Мы уважаем "Астану", потому что они очень хорошо играют в еврокубках. Надеюсь, что и завтра мы правильно оценим соперников. Завтра зрители будут поддерживать соперника, поэтому мы ждем очень сложный матч завтра. Но мы приехали сюда и не будем сдаваться. Прибыли сюда, чтобы добиться положительного результата.

- Станет ли для вас проблемой искусственный газон?

- Проблем нет. Так как у нас тоже есть поле с искусственным покрытием. У "Астаны" преимущество лишь в том, что у них будут местные болельщики.

- Следите ли вы за сборной Казахстана и ее прогрессом сейчас? Как оцениваете шансы команды на выход на Евро?

- Не могу сказать точно, потому что у нас плотный график, и я занят своей работой. Поэтому не смог наблюдать за матчами сборной Казахстана. Но так как мы приехали сюда, желаю удачи сборной Казахстана.

- Советовались ли вы с кем-то из бывших игроков казахстанских клубов из Албании и Косова перед противостоянием с "Астаной"?

- Надеюсь, что игроки из Косова и Албании продолжат играть в Казахстане. Но это уже не первый мой визит в Казахстан, так как я уже был в Алматы. И уже тогда у нас были игроки из Албании и Косова, которые достаточно знали о казахстанском футболе.

- Кого вы считаете фаворитом в игре?

- Мы хотим победить. Но будет очень сложно, потому что у "Астаны" подготовленная команда. Но я не могу предсказать, кто завтра победит. В футболе всегда все непредсказуемо. Наши игроки будут играть на победу, потому что этого хотят все.

Напомним, что первый матч между командами прошел 26 октября. "Астана" одержала выездную победу со счетом 2:1. Завтрашняя игра на "Астана Арене" начнется в 21:30 по местному времени. Пока в активе обоих клубов по три очка.