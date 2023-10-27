В Хорватии оценили сенсационную победу "Астаны" в Лиге конференций

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 18:39
©ФК "Астана"

Футбольный обозреватель популярного хорватского сайта Jutarnji List Дарко Рузич поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о победе "Астаны" в третьем туре группового раунда Лиги конференций над "Балкани" из Косово. В ходе беседы он высказался об интриге в квартете.

Казахстанский клуб одержал гостевую победу над "Балкани" со счетом 2:1. В параллельном матче загребское "Динамо" уступило дома "Виктории" из Пльзени (0:1).

"Два невзрачных матча поставили "Динамо" в неудачное положение. Мы видели, что в первой игре "Астана" была разбита. Однако в последующих матчах хорватский клуб выглядел слабее. Возможно, шикарный старт сыграл злую шутку. Вряд ли "Виктория" упустит первое место. За второе место нужно будет побороться. "Астана" выездной победой вернулась в борьбу. Теперь нельзя ошибаться. Каждый из трех коллективов: и "Динамо", и "Балкани", и "Астана" способны выйти из группы", - отметил Рузич.

Матчи четвертого тура пройдут 9 ноября. Сыграют "Астана" - "Балкани", "Виктория" (Пльзень) - "Динамо" (Загреб). С турнирным положением команд в квартете С можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Астана ФК Лига конференций

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