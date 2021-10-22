"Глупая команда". Фанаты "Карабаха" - о братском противостоянии, уровне "Кайрата" и игре против 11 футболистов в защите

Автор: Димаш Тулегенов

Фанаты азербайджанского "Карабаха" были в восторге от волевой победы своей команды в третьем туре группового этапа Лиги конференций против алматинского "Кайрата" (2:1). Корреспондент Vesti.kz собрал интересные цитаты болельщиков хозяев, которые те написали в клубных соцсетях агдамцев.

"Не мог сдержать слез, когда Аббас забил гол, а Канте высунул язык".

"Карабах > Барселона".

"Я осуждал Аббаса на протяжении всей игры. В конце концов, он заставил меня замолчать".

"Вы великолепный "Карабах". Хорошо, что у нас есть такой клуб, как ваш".

"Болельщики "Карабаха", мы очень удачливые и счастливые люди. Поздравляю".

"Гурбан > Курбан".

"Карабах" заслужил победу".

"Это была сложная игра, "Кайрат" произвел более сильное впечатление, чем мы ожидали, но на самом деле "Карабах" был просто великолепен. Рамиль Шейдаев забивает важные для нас голы уже две игры, и я рад за него. Поздравления "Карабаху", поздравления великолепным болельщикам "Карабаха!"

"Спасибо за фантастическую игру!".

"Я плакал от своей радости, пусть Бог всегда дает нам радость победы".

"Это была одна из самых драматичных и сложных игр в истории "Карабаха".

"Поздравляю! Я говорил, что "Карабах" забьет дважды во втором тайме".

"Карабах" не боится пропустить гол".

"Думаю, после этого Рамиль Шейдаев должен быть в основе".

"Карабах" - единственный клуб в Азербайджане, который высоко держит голову".

"Карабах" и казахстанский "Кайрат" - две тюркские команды. Это была братская игра".

"Глупая команда забила гол с пенальти и защищалась в количестве 11 человек".

"Думаю, дома "Кайрат" будет играть более открыто. Будет удобнее".

Напомним, что игра, прошедшая в Азербайджане, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. "Карабах" проигрывал по итогам первого тайма после пропущенного гола с пенальти, но отыгрался на 79-й минуте, а на 91-й вырвал победу.

Отметим, что уже в следующем туре, 4 ноября, "Кайрат" примет на своем поле "Карабах".

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