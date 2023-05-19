Футболисты английского клуба подрались с фанатами в Нидерландах

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Сегодня 12:28
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В ответном полуфинальном матче Лиги конференций, проходившем в Алкмаре (Нидерланды), английский "Вест Хэм" одержал победу на выезде над местным АЗ со счетом 1:0, и вышел в финал турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Однако, по окончании игры произошел неприятный инцидент. Болельщики АЗ направились к гостевому сектору, где находились фанаты "молотобойцев", а также родные футболистов.

В ситуацию вмешались игроки "Вест Хэма", вступив в стычку с фанатами противоположной команды непосредственно на стадионе.

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