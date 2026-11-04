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"Это опасная команда". Тренер "Аталанты" Сарри - о "Кайрате" перед матчем ЛК

Маурицио Сарри. Фото: ©Depositphotos/Oleksandr_Gusev

Главный тренер итальянской "Аталанты" Маурицио Сарри оценил уровень алматинского "Кайрата" перед очной встречей команд в третьем туре общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Сарри предупредил об опасности "Кайрата"

Итальянский специалист обратил внимание на недавние результаты алматинцев в матчах против сильных европейских клубов. По словам Сарри, "Кайрат" способен создать проблемы любому сопернику, несмотря на недавнюю смену главного тренера.

"За последние 12 месяцев "Кайрат" проиграл "Интеру" на "Сан-Сиро" со счётом 1:2 и "Арсеналу" в Лондоне со счётом 2:3. Даже страны, которые кажутся менее развитыми в футбольном плане, за последние годы добились огромного прогресса. Это опасная команда, хотя она недавно сменила тренера и у нас мало материала для анализа", — цитирует слова Сарри Sky Sport.

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"Аталанта" примет "Кайрат" в Бергамо

После двух туров общего этапа Лиги конференций "Аталанта" набрала три очка, тогда как в активе "Кайрата" один балл.

Очная встреча состоится 5 ноября на стадионе "Стадио ди Бергамо" в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по времени Казахстана.

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Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Панатинаикос 2 2 0 0 7-2 6
2 Лугано 2 2 0 0 8-4 6
3 Бранн 2 2 0 0 6-2 6
4 Трабзонспор 2 2 0 0 6-2 6
5 Твенте 2 2 0 0 5-1 6
6 Монако ФК 2 2 0 0 5-1 6
7 Сент-Трюйден 2 2 0 0 3-0 6
8 Хайдук 2 2 0 0 3-1 6
9 Брайтон энд Хов Альбион 2 1 1 0 4-0 4
10 Копенгаген 2 1 1 0 5-2 4
11 Университатя Кр 2 1 1 0 4-2 4
12 Мьельбю 2 1 1 0 3-1 4
13 Аякс 2 1 0 1 3-2 3
14 Борац Б-Л 2 1 0 1 3-2 3
15 Аталанта 2 1 0 1 3-3 3
16 Брага Спортинг 2 1 0 1 2-3 3
17 Гент КАА 2 1 0 1 1-2 3
18 Фрайбург 2 1 0 1 3-5 3
19 Нордшелланд 2 0 2 0 3-3 2
20 Эгнатия 2 0 2 0 2-2 2
21 Рига(н) 2 0 2 0 2-2 2
22 Црвена Звезда 2 0 1 1 4-5 1
23 ЦСКА Сф 2 0 1 1 3-4 1
24 Яблонец 2 0 1 1 2-3 1
25 Орхус ГФ 2 0 1 1 1-2 1
26 Митьюлланд 2 0 1 1 1-2 1
27 Пафос 2 0 1 1 2-4 1
28 Хартс 2 0 1 1 1-3 1
29 Иберия-1999 2 0 1 1 1-3 1
30 Хетафе 2 0 1 1 3-6 1
31 Кайрат 2 0 1 1 2-6 1
32 Тун 2 0 0 2 0-2 0
33 КуПС Куопио 2 0 0 2 2-6 0
34 Линкольн Ред Импс 2 0 0 2 2-6 0
35 Интер Эскальдес 2 0 0 2 1-5 0
36 Кауно Жальгирис 2 0 0 2 1-8 0

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