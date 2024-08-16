Драмой завершился матч клуба Рамазана Оразова в Лиге конференций

Датский "Силькеборг" провел ответную встречу квалификации Лиги конференций с бельгийским "Гентом", сообщают Vesti.kz.

Матч команды полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова в Бельгии завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Датчане первыми вышли вперед на 33-й минуте после гола Тонни Адамсена. Бельгийцы ответили на 38-й минуте мячом Макса Дина.

Адамсен на 51-й минуте ударом с пенальти вновь вывел гостей вперед. Бельгийский клуб спас себя от поражения на 93-й минуте благодаря голу Омри Гандельмана. Он же на 118-й минуте принес победу "Генту".

Таким образом, бельгийский клуб вышел в раунд плей-офф турнира (первый матч завершился 2:2).

Оразов провел в составе "Силькеборга" весь матч.

Напомним, что Оразов перешел в "Силькеборг" этим летом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2027 года. Это его четвертый зарубежный клуб в карьере. Прежде он выступал в России за "Чайку", в Латвии за "Даугавпилс" и в Словении за "Копер". На родине защищал цвета "Кайрата", "Актобе", "Аксу" и "Тобола".